Врач перечислил основные симптомы и риски развития микроинсульта

Это опасное состояние, которое проявляется по-разному: внезапной головной болью, онемением конечностей, головокружением и не только. Симптомы могут возникать резко и быстро проходить. Об этом в беседе с «Газета.ру» заявила врач-невролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Светлана Балабанова.

Существует множество факторов риска, способствующих развитию микроинсульта. Это и стресс, и гормональные изменения (например, во время менопаузы или при приеме оральных контрацептивов). Не меньшую опасность представляют и вредные привычки: курение, алкоголь, переедание и малоподвижный образ жизни.

Если человек заметил у себя симптомы микроинсульта, ему необходимо незамедлительно вызвать скорую. До ее приезда важно оказать первую помощь пострадавшему. В больнице врачи проведут полное обследование, чтобы установить причину инсульта и подобрать соответствующее лечение для восстановления функций головного мозга.

Ранее врач Шамалов напомнил о главном правиле помощи при инсульте. Если его не придерживаться, то человек может не дождаться скорой и умереть.