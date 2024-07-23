«Ничего через рот»: врач Шамалов напомнил о главном правиле помощи при инсульте

При подозрении на инсульт или во время обострения проблем с кровообращением мозга следует незамедлительно обращаться в «скорую». Однако до этого важно уметь помочь человеку правильно и своевременно. Как подчеркнул сайту aif.ru директор специалист Николай Шамалов, главное помнить про основное правило помощи.

Запомнить главное правило легко, это аббревиатура: НЧР — «ничего через рот». То есть, во время инсульта или подозрении на него нельзя давать человеку таблетки, воду и еду. Дело в том, что часто при обострении начинаются нарушения с глотанием. Все может оказаться в легких, а это чревато пневмонией. Страдающий от инсульта может просто не дождаться врачей и умереть.

Правильная помощь человеку с инсультом выглядит так:

Вызов скорой помощи с подробным описанием симптомов.

Уложить пациента на бок на случай рвоты.

Открыть окна, обеспечить поступление свежего воздуха.

Расстегнуть одежду, стесняющую движения.

Ждать врачей, неврологическую бригаду и других специалистов.

Ни в коем случае нельзя везти человека с инсультом или похожими симптомами в медучреждение на своем транспорте. Важно лишний раз не дергать больного, это увеличит шансы на выживание.

Ранее сообщалось, что на Россию надвигается очередная магнитная буря. Врачи рассказали, как не попасть под ее влияние и улучшить самочувствие.