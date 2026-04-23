«Роботы вместо людей»: российские вузы начнут готовить инженеров для автономных мобильных систем

В российских университетах готовят революцию в инженерном образовании. Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о внедрении совершенно новой специальности — «проектирование и эксплуатация автономных мобильных систем». Раньше такого в нашей стране не было. Теперь будет. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам министра, новая программа нацелена на подготовку кадров для работы с беспилотниками, роботизированными комплексами и другими устройствами, которые могут действовать без участия человека. Речь идет не только о дронах, но и о наземных роботах, автопилотируемых платформах. Это ответ на вызовы времени: технологии стремительно меняют рынок труда, и вузы обязаны перестраиваться.

Фальков подчеркнул, что внедрение новой специальности — лишь часть масштабной трансформации высшего образования. Изменятся сроки обучения, содержание программ, подходы к подготовке студентов. Университеты должны выпускать не теоретиков, а инженеров, способных управлять сложнейшими автоматизированными системами.

Ранее был назван топ-10 вузов Подмосковья с простым конкурсом.