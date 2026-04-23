Жителей Сергиева Посада приглашают на бесплатный прием у профессионального проктолога

Страх, стеснение и неловкость — главные враги здоровья толстой кишки. В Сергиевом Посаде 25 апреля впервые пройдет проктологическая диспансеризация, приуроченная к Единому дню медосмотра. По данным областного Минздрава, патологии «пикантной» зоны есть у каждого четвертого жителя страны, но обращаться к специалисту люди стесняются. Врачи намерены разбить этот барьер, ведь на кону — здоровье граждан, пишет REGIONS .

Так, жительница Сергиева Посада поделилась с редакцией типичной историей. Женщина почувствовала недомогание, пришла к гинекологу, а тот перенаправил ее к колопроктологу. Дальше — ступор.

«Я очень стеснительная, мне неловко проходить осмотр. Узнала об акции случайно. Наверное, все-таки пойду, потому что это бесплатно, а главное — страшно за здоровье», — рассказала пациентка.

Медики подтверждают: психологический дискомфорт заставляет людей откладывать визит годами. Врач частной клиники из Сергиева Посада Алексей Малышев советует выбирать специалиста другого пола или искать клинику с атмосферой доверия. Главное — заранее узнать у врача о процессе осмотра, чтобы развеять мифы.

Что будут искать 25 апреля

В Сергиево-Посадской больнице подошли к вопросу системно. Во всех поликлиниках города 25 апреля стартует бесплатный профилактический осмотр для работающих граждан, которые не могут попасть к врачу в будни. Параллельно в районной поликлинике проведут узкую акцию по поиску:

геморроя,

анальных трещин,

кист копчика,

других недугов, требующих оперативного вмешательства.

Прием будет вести заведующий хирургическим отделением № 1, хирург-колопроктолог Евгений Покидов — опытный врач, который не удивится ничему.

Случай с косичками

На визуальном осмотре специалисты чаще всего выявляют кисту копчика. Это врожденная полость под кожей, которая формируется еще до рождения. Человек может жить с ней десятилетиями и не знать — до первого воспаления из-за травмы или переохлаждения.

«В моей практике был случай: пациент знал о кисте, но откладывал операцию. Киста воспалялась трижды. Последний раз — на отдыхе за границей, после того как он посидел на холодных камнях. Операцию пришлось делать платно в иностранной клинике. Вернувшись домой, пациент сразу обратился к нам — плановая операция прошла успешно», — рассказал Евгений Покидов.

Один из пациентов доктора знал о своей кисте, но откладывал операцию. Воспаление случалось трижды. Последний раз — на отдыхе за границей, после того как мужчина посидел на холодных камнях. Удалять кисту пришлось платно в иностранной клинике. Вернувшись домой, пациент сразу пришел на плановую операцию в Сергиев Посад.

Как попасть на прием (пошагово)

Организаторы акции сделали маршрут максимально прозрачным. Чтобы попасть к узкому специалисту, нужно выполнить четыре шага:

Прийти в районную поликлинику натощак для сдачи анализов.

Пройти осмотр в первичном кабинете.

Получить направление к хирургу-колопроктологу.

При необходимости — направление на плановую операцию.

Важно по цифрам:

Забор анализов проходит с 8:00 до 10:30.

Прием хирурга-колопроктолога — с 9:00 до 12:00.

Предварительная запись не требуется.

Адрес: г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, дом 62А. Врачи напоминают: каждый четвертый житель страны имеет патологии толстой кишки, но большинство узнают об этом слишком поздно. Акция 25 апреля — шанс провериться без очереди и стеснения.

