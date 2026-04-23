Любовь или деньги: расшифровано древнейшее любовное письмо XV века

Одно из старейших любовных писем в мире удалось расшифровать спустя более 500 лет с помощью ИИ, пишет Daily Mail. Анализ провели специалисты MyHeritage, использовав инструмент Scribe AI.

Письмо датируется февралем 1477 года и принадлежит Маргери Брюс, которая писала своему жениху Джону Пастону. Текст оказался сложным для чтения из-за староанглийского языка и нестандартной орфографии.

ИИ помог восстановить смысл: в письме женщина признается, что переживает из-за приданого, которое ее семья не готова увеличить, но при этом она максимально уверена в своих чувства.

«У меня тяжело на сердце, но я не откажусь от тебя, даже если у тебя будет меньше средств», — говорится в расшифрованном тексте.

Письмо входит в известную коллекцию Paston Letters, отражающую жизнь английской семьи на протяжении нескольких поколений.

Эксперты отмечают, что такие документы позволяют лучше понять эмоции людей прошлого.

На случай, если вы растрогались и распереживались за их отношения, не переживайте — история закончилась благополучно: пара поженилась и прожила вместе годы, несмотря на финансовые трудности.