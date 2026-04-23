Какой у вас финансовый тип? Ученые выделили три модели поведения с деньгами

Ученые выделили три основных типа финансового поведения, которые влияют на то, как люди тратят и копят деньги, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Pacific-Basin Finance Journal.

В работе с участием 519 человек выяснилось, что всех можно условно разделить на «финансовых исследователей», «привычных накопителей» и «отстраненных».

Первые активно управляют деньгами: планируют бюджет, инвестируют и обсуждают финансы с окружающими. Вторые предпочитают осторожную стратегию — избегают долгов и делают упор на сбережения.

Третья группа почти не занимается планированием и чаще сталкивается с финансовым стрессом.

«Это не рейтинг — у каждого типа есть сильные и слабые стороны», — отметил соавтор исследования Штеффен Вестерманн.

Авторы подчеркивают, что универсального подхода к финансовой грамотности не существует.

«Молодые люди по-разному относятся к деньгам, поэтому и поддержка должна быть разной», — объяснила исследователь Дженнифер Харрисон.

По мнению ученых, понимание своего типа может помочь выстроить более эффективную стратегию управления финансами и снизить уровень стресса.