Какой у вас финансовый тип? Ученые выделили три модели поведения с деньгами
Daily Mail: исследование выявило три финансовых типа личности
Ученые выделили три основных типа финансового поведения, которые влияют на то, как люди тратят и копят деньги, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Pacific-Basin Finance Journal.
В работе с участием 519 человек выяснилось, что всех можно условно разделить на «финансовых исследователей», «привычных накопителей» и «отстраненных».
Первые активно управляют деньгами: планируют бюджет, инвестируют и обсуждают финансы с окружающими. Вторые предпочитают осторожную стратегию — избегают долгов и делают упор на сбережения.
Третья группа почти не занимается планированием и чаще сталкивается с финансовым стрессом.
«Это не рейтинг — у каждого типа есть сильные и слабые стороны», — отметил соавтор исследования Штеффен Вестерманн.
Авторы подчеркивают, что универсального подхода к финансовой грамотности не существует.
«Молодые люди по-разному относятся к деньгам, поэтому и поддержка должна быть разной», — объяснила исследователь Дженнифер Харрисон.
По мнению ученых, понимание своего типа может помочь выстроить более эффективную стратегию управления финансами и снизить уровень стресса.