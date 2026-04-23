Угроза очередной пандемии? Летучие мыши распространяют новый опасный вирус

Ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который уже способен проникать в клетки человека, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature. Речь идет об альфакоронавирусе KY43, выявленном в Восточной Африке.

Исследование показало, что вирус может связываться с рецепторами в легких человека — это один из ключевых барьеров для перехода инфекции между видами. Пока нет данных о заражениях людей, но сам факт такой способности вызывает опасения.

«Мы обнаружили вирус с набором свойств, который теоретически позволяет ему инфицировать человека», — отметил один из авторов работы Далан Бейли.

Ученые подчеркивают: способность проникать в клетки — лишь первый шаг. Чтобы вызвать пандемию, вирус должен научиться обходить иммунную защиту и эффективно передаваться между людьми.

Эксперты называют результаты «ранним предупреждением». По их словам, такие исследования помогают заранее выявлять потенциальные угрозы и готовить вакцины, не дожидаясь вспышек.