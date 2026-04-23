Токсичный воздух накрыл США: жителям приказали оставаться дома из-за угрозы для сердца

В ряде штатов США объявлены предупреждения о плохом качестве воздуха из-за опасных частиц, способных навредить легким и сердцу, пишет Daily Mail. Власти призывают жителей по возможности оставаться дома.

Речь идет о повышенных уровнях PM2.5 — микроскопических частиц, содержащих токсичные соединения и тяжелые металлы. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Джорджии, Флориде, Алабаме и Нью-Мексико.

Основной причиной называют дым от лесных пожаров, который распространяется между штатами и скапливается при слабом ветре.

«Даже кратковременное воздействие может вызвать раздражение дыхательных путей и нагрузку на сердце», — предупреждают специалисты.

Наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, однако симптомы могут возникнуть и у здоровых людей.

Жителям рекомендуют ограничить физическую активность на улице и следить за прогнозами качества воздуха.

Синоптики отмечают, что ситуация может сохраниться до выходных, а значительное улучшение возможно только с приходом устойчивых дождей.