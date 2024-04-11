Врач Погорельцева объяснила, как ЗОЖ и кофе влияют на развитие болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Оксана Погорельцева в беседе с сайтом aif.ru рассказала об астении и болезни Паркинсона. Она объяснила, как на развитие этих недугов влияет кофе, здоровый образ жизни и вредные привычки.

Риск развития болезни Паркинсона выше при депрессии и регулярных признаках астении. Хотя заболевание изучено достаточно хорошо, до сих пор не существует четкой инструкции по профилактике. Врач Погорельцева выделяет ряд правил, которые могут помочь снизить шансы развития недуга.

Среди рекомендаций: физическая нагрузка. Подойдут любые умеренные кардиотренировки и лечебная физкультура. Людям важно соблюдать гигиену сна, правильное питание и меньше нервничать. Конечно, желательно отказаться от вредных привычек.

«Были статьи о применении в этих целях кофеина, и даже указывалось необходимое количество принимаемых чашек кофе, но, к сожалению, сегодня нет четкой доказательной базы для таких утверждений. Главное — вывести себя из астении и четко понимать возможности генетической предрасположенности», — отметила врач.

При любых подозрениях на болезнь Паркинсона стоит обращаться к неврологу, да и в целом, обследоваться у него нужно с возрастом чаще. Болезнь Паркинсона развивается медленно и незаметно, но в итоге выливается в расстройства, серьезные проблемы со сном, слабость, боли и другие последствия.

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