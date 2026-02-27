Врач-реабилитолог из Крыма с позывным Шеф, два года спасавшая раненых на передовой, поделилась наблюдениями о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы при возвращении к мирной жизни.

В комментарии интернет-изданию «Абзац» женщина рассказала, как она побывала в Донбассе и на других направлениях, лично выносила раненых с поля боя. По ее словам, физические травмы залечить проще, чем психологические: пережитое оставляет глубокий след, и интеграция в обычную жизнь дается многим крайне тяжело.

Один из самых ярких случаев в ее практике — боец из Якутии. Мужчина потерял сознание, и когда его готовили к отправке в морг, неожиданно очнулся.

Врач признается, что сама не сразу поверила в происходящее, но тут же отправила пациента на операцию. Благодаря этому удалось спасти ему жизнь.

Шеф готова снова вернуться на передовую, чтобы продолжать спасать военнослужащих. При этом она следит и за ситуацией в стане противника. По ее словам, в украинской армии нарастает внутреннее напряжение.

Ранее участник спецоперации с позывным Лис рассказал, как очнулся в морге и сразу же позвонил жене.