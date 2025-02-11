Врач предупредил о риске передачи инфекций через кальян

Врач Алексей Решетун рассказал «Газете.Ru» , что через кальян легко передаются различные инфекции, особенно если его курят в компании.

Список инфекций, которые можно получить после курения кальяна, огромен. Это стафилококки, синегнойная палочка, герпес и другие патогены, способные привести к заражению. Кроме того, врач подтвердил, что употребление кальянного дыма в течение 30-40 минут можно приравнять к 40 сигаретам.

По словам Решетуна, домашний кальян тоже не считается стерильным. Кроме того, из него выделяется множество токсичных веществ.

«Это различные химические вещества, которые используются для увлажнения и ароматизации кальянного табака. Все эти вещества, форсированно попадая в организм, оказывают очень вредное воздействие. Так же, как и в случае курения обычных сигарет, весь этот дым проходит через легкие, но всасывается в кровь, и с кровью разносится по всему организму», – отметил доктор.

Врач подчеркнул, что вредные вещества сохраняются в дыме сигарет и кальяна. Он никуда не пропадает в обоих случаях, что губительно сказывается на здоровье.

Напомним, что недавно в Госдуме призвали ввести полный запрет на кальяны из-за серьезного вреда для здоровья россиян. Там также высказались о высоком риске передачу инфекций и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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