Врач оценила вероятность распространения свиного и птичьего гриппа в России

Врач-инфекционист и независимый вирусолог Светлана Сафронова в беседе с RuNews24.ru оценила вероятность активного распространения птичьего и свиного гриппа в России.

Многие жители Хэйхэ оказались заражены вирусами H1N1 и H3N2, известными как свиной и птичий грипп. По словам российского специалиста, риски распространения заразы в РФ сохраняются, но страна прошла большой инфекционный путь, чтобы ответить на новые вызовы.

Сафронова подчеркнула, что птичий грипп обладает больше патогенностью и чаще приводит к тяжелым формам. Защититься от них можно соблюдая правила гигиены, поведения в обществе и, конечно, с помощью вакцинации.

«Важно проводить мониторинг циркулирующих штаммов гриппа, своевременно выявлять и локализовать очаги инфекции среди птиц, а также разрабатывать производство вакцин и лекарственных препаратов», — комментирует специалист.

Эксперт оценила вероятность активного распространения птичьего или свиного гриппа в России как низкую, однако советовала гражданам не забывать о базовых правилах защиты.

Ранее врач рассказал о метапневмовирусе из Китая, который добрался до России.