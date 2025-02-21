Врач предупредила об опасных последствиях из-за отказа от молока

Врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему не стоит отказывать от молока и молочных продуктов в целом.

Бытует мнение, что молоко выводит кальций из организма, задерживает жидкость и вызывает отеки, а также вредит общему виду лица и ЖКТ. Однако ни одно из этих утверждений не соотносится с действительностью. По словам Михалевой, отказ от молочки может принести больше вреда.

«Белок из молока легко и достаточно быстро переваривается и усваивается организмом, обеспечивая его необходимыми аминокислотами. В особенности он полезен детям, подросткам, женщинам детородного возраста, пожилым людям и спортсменам», — подчеркнула эндокринолог.

Кроме того, без молока человек просто лишит себя дополнительного источника кальция. Он необходим детям для роста и укрепления костей, беременным важен для восполнения в организме, а пенсионерам — для снижения рисков остеопороза.

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