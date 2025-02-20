Нутрициолог Титовченко пояснила опасность рафинированного масла

По словам нутрициолога Наталии Титовченко, такой способ приготовления пищи, как жарка, не считается полезным, однако при жарке продуктов важно правильно выбрать масло. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что наиболее безопасным видом жира для термической обработки пищи являются насыщенные жиры, то есть животные жиры, топленое сливочное масло или масло кхи, смалец, который можно вытопить, например, из свиного сала или утиного гусиного жира.

По мнению эксперта, с растительными маслами история сложнее, не всякое подходит для жарки. Так, рафинированное масло лучше при жарке не использовать, поскольку оно переработанное и относится к трансжирам, являющимся очень вредными продуктами.

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