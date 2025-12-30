Врач раскрыл, что нельзя пить после шампанского на Новый год

Новогодняя ночь для большинства россиян традиционно начинается с бокала игристого, однако именно шампанское эксперты называют самым коварным алкогольным напитком в праздничном меню. Президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев объясняет в беседе с aif.ru , что дело — не в градусе, а в химии: углекислый газ, создающий те самые праздничные пузырьки, действует как троянский конь для этанола. Он раздражает слизистую желудка и ускоряет всасывание алкоголя в кровь, из-за чего опьянение наступает резко и непредсказуемо, обманывая ощущение контроля.

Главная ошибка, которая превращает утро 1 января в тяжелое испытание, — это попытка «повысить градус» после игристого. Резкий переход на водку, коньяк или виски создает для печени двойной удар: орган не успевает перестроиться с режима быстрой переработки легкого, но активно всасывающегося напитка на тяжелые крепкие алкогольные соединения.

Результат — сильнейшая интоксикация, чудовищное похмелье и долгое восстановление. Не менее опасны и другие газированные «компаньоны»: сладкие коктейли, тоники или ликеры. Сахар в их составе дополнительно усиливает обезвоживание, а пузырьки газа продолжают свою разрушительную работу, что гарантированно обернется раскалывающейся головной болью и тошнотой.

После шампанского допустимо перейти на тихое вино, желательно того же типа — белое после белого игристого. Это позволяет организму не испытывать стресс от резкой смены состава напитков. Критически важны осознанные паузы: каждый бокал алкоголя необходимо чередовать со стаканом чистой негазированной воды, чтобы снизить концентрацию токсинов и компенсировать обезвоживание.

Самый важный совет врача — не превращать вечер в гонку: внимательное наблюдение за самочувствием и отказ от мысли «догнаться» — лучшая страховка от визита в токсикологическое отделение. Ведь шампанское — это не аперитив, а полноценный алкогольный напиток с особыми правилами, и их соблюдение станет главным подарком вашему организму в новогоднюю ночь.

