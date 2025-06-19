Врач раскрыла секрет поддержания здоровья кишечника

Нутрициолог Виктория Сергеева в беседе с RuNews24.ru рассказала , как поддержать здоровье кишечника в любом возрасте с помощью рациона.

Прием пробиотиков во время антибактериальной терапии давно стал привычной рекомендацией, однако их эффективность и необходимость вызывают вопросы даже у специалистов. По словам врача, лишь отдельные штаммы пробиотиков имеют подтвержденную исследованиями эффективность — например, при эрадикации Helicobacter pylori или профилактике антибиотик-ассоциированной диареи (ААД), которая возникает в 30% случаев.

Ключевая проблема — отсутствие универсального решения: разные штаммы работают в участках кишечника и требуют индивидуального подбора, что делает консультацию с врачом обязательной.

Как пояснила специалист, ключ здоровой микрофлоры — не аптечные препараты, а ежедневный рацион. Способствуют нормальной работе такие продукты, как квашеная капуста, кимчи, живой йогурт, кефир и другие ферментированные продукты естественным образом.

Не менее важны пребиотики — пищевые волокна из овощей, фруктов, цикория и круп, которые служат кормом для полезных бактерий. По словам эксперта, разнообразное питание с упором на эти группы продуктов значительно снижает риски нарушений, уменьшая саму необходимость приема антибиотиков.

Особое внимание Сергеева советует уделить резистентным крахмалам (содержатся в охлажденном картофеле, зеленых бананах), которые устойчивы к перевариванию и достигают толстого кишечника, становясь питательной средой для микробиоты. Простые привычки — например, добавление топинамбура в салат или использование натурального яблочного уксуса — работают лучше синтетических добавок.

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