Инфекционист Мухина пояснила опасность листериоза

Бактерии листерии все чаще стали встречаться в мясе, а также в овощах и фруктах. Они могут попадать в организм сельскохозяйственных животных с растительной пищей, особенно с силосом, где они активно размножаются. Врач-инфекционист Марият Мухина назвала способы выявить инфекцию и не столкнуться с ней. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, разные виды продуктов питания при некачественном производстве и хранении становятся источником листериоза. В первую очередь это касается молочных продуктов и копченой рыбы. В целом на любых пищевых предприятиях при нарушении норм СЭС может произойти вспышка листериоза. Листерии термоустойчивы и погибают при температуре 100 °C в течение десяти минут, поэтому довольно легко заразиться от плохо прожаренного стейка или некачественно помытых фруктов.

Медик подчеркнула, что листериоз нередко заканчивается летальным исходом.

По ее мнению, при попадании в организм бактерии могут вызвать воспалительные процессы в желудке и кишечнике в виде тошноты, рвоты и расстройства желудка. В тяжелых ситуациях не исключено развитие инвазивного листериоза, когда бактерии проникают в кровь и поражают центральную нервную систему, что может привести к менингиту, энцефалиту или сепсису.

Ранее она пояснила риск ношения юбок и шорт летом.