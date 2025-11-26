«Невыносимая боль в ушах»: в Москве бушует новая инфекция

Фото: [ Люди в масках в период эпидемии коронавируса/Медиасток.рф ]

Москву накрыла волна новой инфекции, которая сопровождается необычно сильной ушной болью и мышечной слабостью. Роспотребнадзор фиксирует резкий, более чем двукратный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает MK.RU.

Помимо изматывающей боли в ушах, у пациентов наблюдается высокая температура, кашель и сильное чувство усталости. Как выяснили специалисты, в столице доминируют вирусы гриппа типа А, известные своей повышенной заразностью и передачей воздушно-капельным путем.

За последнюю неделю число заболевших в городе выросло на 17,9%, достигнув отметки в 6400 человек. Это более чем в два раза превышает показатели предыдущей семидневки. Медики настоятельно рекомендуют москвичам не переносить болезнь на ногах. При первых же симптомах необходимо оставаться дома, а при выходе на улицу использовать средства индивидуальной защиты, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции.

