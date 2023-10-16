Врач рассказал, какие бытовые вещи могут заразить человека гепатитом и сифилисом

Некоторые люди уверены, что заразиться ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) возможно только при беспорядочных и незащищенных связях. Но, как пишет RuNews24 , опасность может поджидать и дома.

По словам Юлии Францкевич, врача-акушера-гинеколога УЗД «ИНВИТРО-Воронеж», человек рискует заразиться простым герпесом при обычном поцелуе с больным в острой форме. Нестерильные медицинские инструменты, маникюрные принадлежности, иглы для татуировок и пирсинга могут вызвать инфицирование гепатитом B и C, а также ВИЧ.

Врач отметила и индивидуальные средства для гигиены больного человека (зубная щетка, бритва, полотенце, мочалка и т.д.), которые могут стать переносчиками трихомониаза и сифилиса. Среди эффективных способов обезопасить себя можно назвать не только презерватив или латексную салфетку, но и еще регулярный прием у врача.