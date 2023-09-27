Врач рассказал о главных эндокринных заболеваниях россиян

Специалист дал пояснения по каждому, если кто-то еще о них не знает. Возможно, это подтолкнет вовремя обратиться за помощью к врачу.

Юлия Катхурия, эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC), рассказала, какие эндокринные заболевания часто возникают у россиян среднего возраста. В их числе оказался гипотериоз, тиреотоксикоз, узловые образования в щитовидке, зоб, а также преддиабет.

По словам Кахатурии, гипотериоз – это недостаточная выработка гормонов, снижение функций щитовидной железы. С возрастом он проявляется все чаще.

Тиреотоксикоз – это состояние организма, противоположное предыдущему. Таким образом, гормонов в крови больше. Несмотря на то, что он встречается редко, все же может беспокоить взрослых россиян.

Об этих и остальных трех заболеваниях написала «Газета.ру».