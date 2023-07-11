Врач рассказал о многоэтапной операции, которая потребуется пострадавшему в Электростали

Теймур Кулиев, являясь врачом и реконструктивным хирургом, побеседовал с RT . Он выдвинул собственный прогноз того, как будет восстанавливаться мужчина, который пострадал от рук хулиганов.

Стало известно, что 10 июля, в понедельник, в Подмосковном городе Электросталь двоим злоумышленникам не угодил цвет волос молодого человека. Из-за этого они решили срезать ему скальп. После совершения преступления Министерство внутренних дел опубликовало кадры задержания двух подозреваемых.

По словам хирурга, в первую очередь нужно «видеть площадь раны». И если волосистая часть еще осталась, то ее можно растянуть с помощью эспандеров, а оставшиеся участки закрыть лоскутами. Их придется взять с невидимых мест – ягодиц, например, или спины. Однако такое восстановление займет много времени. Потребуется от 4 до 6 месяцев между каждой операцией.