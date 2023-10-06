Врач рассказал о подходящем возрасте ребенка для похода к стоматологу

По словам Сабита Алиева, врача-имплантолога-ортопеда, самым оптимальным возрастом для приема у стоматолога считается 2 года. Об этом пишет «Газета.ру» .

Эксперт объяснил, что по достижении двухлетнего возраста у ребенка сформированы до двух десятков молочных зубов. Именно в этом случае врач сможет понять, насколько ровно они растут и какой требуют уход. А еще стоматолог расскажет о необходимых процедурах для предотвращения проблем в будущем.

Также Сабит Алиев назвал один из принципов современной медицины – если зуб не выпал сам, то вырывать его не нужно, потому что это может привести к осложнениям.

С трех лет врач посоветовал регулярно проводить профессиональную чистку, поскольку ребенок пока недостаточно хорошо справляется самостоятельно. Мало того, что нужно ухаживать за зубами каждый день, так еще и не помешало бы принимать витаминные комплексы.