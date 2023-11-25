Врач рассказал о вреде и пользе автомобильных кресел с подогревом

Денис Банный является врачом и экспертом лаборатории «Гемотест». В беседе с RT он рассказал о преимуществах и недостатках у подогрева сидений. Как оказалось, одним из положительных моментов является профилактика заболеваний, которые связаны с переохлаждением.

Также подогрев сидений оказывает некоторый физиотерапевтический эффект при межреберной невралгии, артрозе, растяжениях мышц. Но среди всех этих плюсов есть и свои минусы.

Согласно мнению исследователей, если полтора часа пребывать в автомобиле с такой функцией, то это приведет к «значительному повышению температуры мошонки у мужчин». Из-за этого ухудшается качество спермы. Также тепло может спровоцировать рост опухолей у онкобольных.

Детям подогрев сидений стоит включать с особой осторожностью. Ведь они могут испытать на себе тепловой удар из-за того, что их «организм пока не умеет эффективно поддерживать температурный баланс». К слову, ранее жителям Подмосковья рассказали о том, как укрепить детский иммунитет в осенне-зимний период.