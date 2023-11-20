Жителям Подмосковья рассказали, как укрепить детский иммунитет в осенне-зимний период

Осенью и зимой иммунитет детей требует особого внимания. О том, как его укрепить, рассказала главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

«Главное, о чем нужно помнить любому родителю, ребенок должен находиться в здоровой среде. Если рядом с малышом кто-то болеет, желательно максимально ограничить контакты и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать заражения ребенка», — рассказала Нисо Одинаева.

Кроме того, она советует следить за распорядком дня детей, чтобы избежать их переутомления, дефицита сна или свежего воздуха. Последние могут сделать ребенка уязвим для различных инфекций. Врач также отметила, что питание ребенка должно быть сбалансированным. В рацион важно включать мясные, рыбные и молочные продукты, а также овощи и фрукты. Еще одно правило — соблюдение правил гигиены, заключила специалист.

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