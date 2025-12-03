Врач рассказал об опасной болезни у солдат ВСУ

Накануне информация о вспышке опасной болезни среди украинских боевиков написали несколько зарубежных СМИ.

По словам специалиста, газовая гангрена развивается стремительно, а иногда — в течение нескольких часов после получения травмы. Возбудителем болезни являются бактерии рода клостридий, которые могут в малом количестве присутствовать в организме, но активно размножаются в глубоких ранах с нарушенным кровоснабжением.

«Токсины попадают в кровоток, вызывают интоксикацию организма, снижают давление, нарушают свертываемость крови и могут привести к шоку. Иногда первые симптомы появляются уже через несколько часов после травмы», — сказал Кутушов.

Он отметил, что клиническая картина начинается с резкой внезапной боли в области раны. Затем нарастает отек, цвет кожи меняется до серо-фиолетового оттенка. Также могут появляться пузыри, участки, заполненные газом. Иногда ощущается запах гниения.

Эксперт отметил, что даже незначительная на первый взгляд инфекция в условиях антисанитарии, отсутствия своевременной медпомощи и необходимых медикаментов может перерасти в угрожающее жизни состояние.

Ситуацию усугубляет проблема устойчивости бактерий к антибиотикам. Врач подчеркнул, что в боевых условиях крайне важно учитывать высокий риск развития этой инфекции при любых ранениях.

