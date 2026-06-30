Врач рассказал, почему гимнастика для глаз не способна вылечить близорукость

Специалист рассказал, могут ли глазные упражнения вернуть зрение при близорукости. Врач объяснил, что гимнастика не лечит изменения формы глаза, но помогает снизить нагрузку и замедлить ухудшение зрения. Об этом пишет REGIONS .

Почему упражнения не могут вылечить близорукость

Офтальмолог из Каширы Рустам Абрамов пояснил, что близорукость связана не с ослаблением мышц, а с изменением формы глазного яблока. При миопии оно становится более вытянутым, из-за чего изображение фокусируется перед сетчаткой, а не на ней.

По словам специалиста, никакие упражнения не способны изменить анатомию глаза. Поэтому ожидать восстановления зрения только за счет гимнастики неправильно.

Какую пользу дают упражнения для глаз

Хотя гимнастика не устраняет близорукость, она выполняет профилактические функции. Упражнения помогают снять спазм аккомодации, который может временно ухудшать зрение и создавать эффект «ложной близорукости».

Также они уменьшают усталость глаз при длительной работе за экраном, улучшают кровообращение и снижают ощущение сухости. У детей и подростков такие упражнения могут замедлить прогрессирование миопии, а у взрослых — снизить зрительное напряжение.

Когда гимнастика может быть опасна

Специалист отметил, что упражнения для глаз подходят не всем. Их нельзя выполнять при отслойке сетчатки, воспалительных заболеваниях глаз, глаукоме, а также в период восстановления после операций.

Перед началом занятий рекомендуется пройти осмотр у офтальмолога, особенно людям старшего возраста, чтобы исключить возможные риски.

Как правильно выполнять упражнения

Офтальмолог рекомендует простой комплекс, который можно выполнять несколько раз в день по несколько минут. Он включает движения глазами в разные стороны, круговые вращения, чередование фокусировки на близких и дальних объектах, а также упражнения на расслабление и напряжение век.

По словам специалиста, регулярная гимнастика полезна как способ снижения нагрузки на зрение, особенно при длительной работе за компьютером.