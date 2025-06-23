Врач рассказал подробности операции, проведенной директору парка «Тайган»

Пострадавшего от нападения льва директора парка «Тайган» оперировали три часа, сообщил главный внештатный торакальный хирург Минздрава Крыма Андрей Дорошенко.

Лев повредил Олегу Зубкову трахею, также у него повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением, оторвана большая грудная мышца слева, пояснил врач.

Медики все это ушили. Пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, сказал Дорошенко.

22 июня региональное следственное управление СК РФ сообщило, что директор парка «Тайган» Олег Зубков стал жертвой нападения льва. Он получил множественные травмы. Проводится проверка.

В настоящее время пациент находится на ИВЛ.

Ранее сообщалось о том, что львы набросились на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, прокусив ему горло.