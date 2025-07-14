Врач рассказал про коварность рака, который унес жизнь режиссера Мороза

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов онкологии, который редко диагностируют на ранних стадиях. Как рассказал сайту aif.ru врач-онколог Евгений Черемушкин, большинство пациентов с таким диагнозом живут не более 3–5 лет. Трагический и недавний пример — судьба актера и режиссера Юрия Мороза, который скончался в 68 лет после борьбы с болезнью.

Как пояснил эксперт, на начальных этапах рак поджелудочной железы маскируется под другие заболевания. Пациенты часто игнорируют периодические боли после еды, списывая их на панкреатит или несварение. К врачу обычно обращаются только при появлении выраженных симптомов: резкого похудения, желтухи, сильного болевого синдрома и интоксикации. К этому моменту болезнь часто достигает поздних стадий.

Поджелудочная железа расположена рядом с крупными сосудами и жизненно важными органами. Расположение является анатомически сложным. Это делает хирургическое вмешательство крайне рискованным. По словам врача, даже химиотерапия не всегда эффективна: опухоль часто оказывается устойчивой к препаратам.

В случае Юрия Мороза врачи смогли лишь облегчить его состояние, присвоив паллиативный статус незадолго до смерти.

Отмечается, что точные причины рака поджелудочной железы до конца не изучены, врачи рекомендуют контролировать факторы риска: отказаться от курения, ограничить алкоголь, следить за питанием и регулярно проходить обследования при хроническом панкреатите или диабете. Особое внимание стоит уделять любым повторяющимся болям в верхней части живота или спины.

Напомним, что актер, сценарист и продюсер Мороз боролся с болезнью с 2023 года, но она взяла верх. 14 июля в СМИ сообщили, что актера больше нет.