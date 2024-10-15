Можно забыть о кариесе: стала известна самая эффективная зубная щетка

Здоровье полости рта во многом зависит от соблюдения основных правил гигиены. Стоматолог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Алла Салим рассказала, какие щетки эффективнее борются с кариесом.

По словам врача, лучше традиционных с чисткой зубов позволяют справиться электрические зубные щетки, но не ротационные, совершающие вращательные движения, а вибрационные. Лечебным эффектом отличаются ультразвуковые щетки, они улучшают кровоток. Однако их нежелательно использовать при обострении заболеваний слизистой оболочки и тканей пародонта.

В борьбе с кариесом эффективны звуковые электрические щетки, отметила стоматолог. Они насыщают кислородом, паста лучше проникает в труднодоступные места.

«Становится эффективнее борьба с заболеваниями полости рта, в том числе кариеса и заболеваний тканей пародонта, и в целом заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как слизистая оболочка идентична во всех органах пищеварения, соответственно, патогенная бактериальная флора, которая присутствует в полости рта, может давать осложнения при заболеваниях ЖКТ», — заключила Салим.

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