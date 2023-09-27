Врач рассказала о последствиях недостатка воды в организме

Если верить некоторым источникам, тело человека в среднем состоит на 60% из воды. Для некоторых эта цифра может показаться довольно большой, однако это не повод забывать про питье.

Елена Тихомирова работает врачом-терапевтом и -диетологом в «СМ-Клинике». Она предупредила, что дефицит воды в организме может спровоцировать появление проблем со здоровьем.

Например, возрастает риск развития тромбозов из-за сгущения крови. Особенно этому подвержены люди в более зрелом возрасте. Также неприятности могут возникнуть со стулом. А повышенная отечность и камни в почках – это то, от чего уж точно не хотелось бы страдать. Но такова цена за дефицит воды в организме. И в таком случае страдает практически каждый орган.

Конечно, последствий намного больше, и они все абсолютно разные. Подробнее о них написала «Газета.ру».