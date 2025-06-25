Врач рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения в Шереметьево

Двухлетний ребенок, пострадавший в результате нападения в аэропорту Шереметьево, остается в критическом состоянии. Подробности рассказала главврач Клиники доктора Рошаля Татьяна Шаповаленко, передает RT.

В больнице рассказали, что у мальчика диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Внутренних повреждений грудной клетки и брюшной полости нет, но основная угроза исходит от отека головного мозга. Сейчас врачи стараются повлиять на это: ключевой задачей остается снижение внутричерепного давления.

Шаповаленко отметила, что ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и находится в медикаментозном сне.

Напомним, что на ребенка 23 июня напал мужчина в аэропорту Шереметьево. Оказалось, что перед инцидентом агрессор употреблял гашиш, приобретенный в Каире, а также выпил три бутылки виски перед вылетом в Москву. Его задержали сразу после происшествия, а 26 июня суд рассмотрит вопрос об аресте.

Ранее подробнее сообщалось об этом инциденте с ребенком в московской воздушной гавани.