Врач рассказала, сколько часов в неделю можно разговаривать

О том, как сохранить голос здоровым, в интервью РИА Новости рассказала ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л. И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.

По словам эксперта, нельзя допускать, чтобы голосовая нагрузка превышала 20 часов в неделю. После двух часов непрерывных разговоров нужно отдыхать в течение 30 минут. Это позволит избежать перенапряжения голосовых складок, пояснила Романенко.

Данных рекомендаций следует придерживаться певцам, преподавателям, дикторам, менеджерам. С целью снизить риск заболевания гортани им также следует освоить техники правильного голосоведения. В этом им помогут педагоги по технике речи, вокалу или фонопеды, заключила собеседница издания.

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