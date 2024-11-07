Врач Садыков: пять продуктов помогут защитить желудок

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков в беседе с сайтом aif.ru рассказал про топ-5 продуктов, которые помогут защитить желудок и помочь пищеварению.

В списке преимущественно продукты, которые помогают создавать обволакивающею пленку и улучшать состояние слизистой. Это помогает снижать раздражение от кислоты, способствует заживлению мелких повреждений. Также некоторые продукты могут снять воспаление и боль.

Так, по словам Садыкова, лучшими помощниками желудка являются овсянка, рисовая каша, кисель, картофельное пюре и травяные отвары. Эти продукты и напитки лучше всего способствуют защите желудка.

Овсянка содержит клетчатку, хорошо насыщает за счет набухания и мягкой оболочки. Аналогичное свойство и у риса, только он лучше помогает восстановиться после отравления. Семена льна и кисель — самые известные помощники ЖКТ. У них самое мощное обволакивающее свойство. Однако врач не советовал увлекаться обилием этих продуктов, так как чрезмерное употребление ягод наоборот, раздражают желудок. Семена льна при обилии могут забить кишечник и затруднить работа.

Картофельное пюре без добавления масла и специй облегчат дискомфорт в желудке, а травяные отвары могут иметь много свойств, полезных в целом для поддержания здоровья. Врач отмечает пользу ромашки, липы, зверобоя, алтея и корня солодки.

Однако стоит отметить, что питание может быть лишь частью диетической стратегии, но не лекарством. При любых обострениях важно вовремя обратиться к специалисту.

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