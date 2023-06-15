«Врач сделала запись о моей скандальности»: к столичной поликлинике применят санкции после обвинений в адрес пациентки

История о том, как жительница столицы Елена С. вместо помощи получила неприятную запись в своей электронной медкарте, получила продолжение.

Напомним, женщина пришла в свою районную поликлинику и пожаловалась участковому врачу, что никак не может записаться на МРТ через приложение ЕМИАС. Елена, как и рекомендовано, заходила в программу в 7:30 утра, но она сразу начала безнадежно «висеть».

«Так как время, отведенное на запись, проходило, я очень нервничала и настойчиво просила врача помочь мне. Однако в ответ услышала грубые слова. Вдобавок врач сделала в моей электронной медкарте запись большим шрифтом, где сообщала о моей скандальности», — поделилась женщина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Москвичка обратилась к руководству поликлиники с письменной просьбой удалить запись, но ей сообщили, что она останется. Тогда женщине ничего более не оставалось, как написать в Департамент здравоохранения Москвы и свою страховую компанию.

На днях Елене пришел письменный ответ из страховой компании. Ей сообщили, что в результате экспертизы выявлено нарушение сроков оказания ей медицинской помощи. В связи с этим к поликлинике будут применены финансовые санкции в виде неполной оплаты оказанной медпомощи.

«Хотя оценка деятельности врачей, определение степени их ответственности и мер воздействия не относится к компетенции страховой медорганизации, но они дали ответ на мой запрос. Всем в подобных случаях советую обращаться в свою страховую компанию», — говорит Елена.

Ранее мы писали, как москвичка пришла в поликлинику и получила обвинение в электронной форме.