Профессор Баранова рассказала о паразитах-охотниках в водоемах

Водоемы даже за пределами города могут «подарить» отдыхающим паразитов. Для этого необязательно, чтобы вода попала в рот. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Водоемы зачастую забирают в себя грязь, а также могут содержать свободноплавающие личинки птичьих паразитов, известных как церкарии.

«Энергично подгребая своим раздвоенным хвостом, церкарии активно охотятся на проплывающих мимо граждан, гражданок и их детей. Чем теплее вода и чем ближе к берегу, тем активнее церкарии. Личинка вцепляется в кожу, пробуривает и... сразу погибает. В коже человека, собаки и даже лошади ей не выжить. Она хотела внутрь птички, а тут невкусный облом», — объяснила профессор.

Однако белки церкарий это неприятный аллерген. Может появиться зуб, дерматит. Применять в этом случае надо увлажняющие средства или антигистаминные препараты. Убирать личинок не нужно, да и заметить их крайне нелегко. Они погибнут и отвалятся сами собой.

Следует купаться в более прохладных источниках, защищать кожу мазями и санскринами, стараться не отдыхать в непредназначенных для этого местах.

Ранее сообщалось, что профессор Темерева предостерегла от купания в Крыму из-за опасных медуз.