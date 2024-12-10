Врач Шишонин: утренняя и вечерняя ходьба помогает обновить организм

Врач-реабилитолог Александр Шишонин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что ходьба помогает обновлять организм. Он объяснил, как это происходит и за счет каких ресурсов тела.

Как напомнил специалист, клетки человеческого тела вынуждены постоянно обновляться. Берутся они из костного мозга, где есть гемопоэтические стволовые клетки. Именно от них образуются все составляющие крови, в том числе и иммунной системы. Полностью человеческий организм способен обновиться за два месяца, если у него нет проблем со здоровьем. Если гемопоэтические клетки начинают работать хуже, то у человека повышается риск заболеть разными инфекциями.

Аналогично это работает со стромальными клетками костного мозга, отвечающих за нормальную работу внутренних органов и формирование элементов для хрящей, костей, жира и так далее. Как пояснил врач, в процессе обновляются сердце, печень и другие важные органы. Однако если мезенхимальные клетки плохо работают, то это приводит к медленному обновлению. Грубо говоря, организм становится дряхлым.

«А поскольку больше всего костного мозга находится в костях таза и ног, то когда мы двигаем ногами, ходим, то улучшаем снабжение кислородом и питательными веществами клетки костного мозга и даем возможность этим клеткам размножаться», — уточняет врач.

Специалист рекомендует уделять ходьбе больше времени. Идеальным вариантом станет получасовая или часовая прогулка перед сном и оздоравливающая быстрая ходьба утром. Также подойдет ходьба на дорожке. Однако в случае с тренажером нужно следить, чтобы пульс не падал ниже 120 ударов в минуту и не превышал 140. Такие показатели наиболее благоприятно сказываются на здоровье и способствуют обновлению клеток, а, следовательно, и всего организма.

Ранее стало известно, как фруктоза связана с онкологией.