Врач Симахина: кашель может возникать из-за попадания гельминтов в легкие

Паразитические черви способны проникать во многие органы, включая легкие. Такие случаи инвации не редкость, и часто сопровождаются кашлем. Об этом «Газете.ру» рассказала врач-терапевт Анастасия Симахина.

Проникновение паразитов в органы называется глистной инвазией. Во время попадания в легкие гельминты вызывают продолжительный кашель. Часто заражение можно спутать с другими болезнями.

«Довольно часто эта группа болезней маскируется под другие заболевания, такие как бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, атопические дерматиты, дискинезию желчевыводящих путей и т.д. Кашель могут вызывать разные гельминтозы, например, аскаридоз (Ascaris lumbricoides), эхинококкоз (Echinococcus granulosus), токсокароз (Toxocara canis и Toxocara cati), стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis) и многие другие», – рассказала Симахина.

Часто при попадании гельминтов в легкие наступает общее недомогание, может повышаться температура. При обострениях у человека начинается увеличение лимфатических узлов, зуд, приступы удушья и боли.

Источниками паразитов могут стать грязные вода, овощи, ягоды и фрукты. На поверхности могут находиться яйца гельминтов, которые попадают внутрь и вылупляются в кишке. Далее по кровеносным путям паразиты мигрируют в другие органы.

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