Врач сказал, что общение и ягоды защищают мозг лучше таблеток: как снизить риск Альцгеймера

Терапевт «СберЗдоровья» Даниил Тринц в беседе с « Лентой.ру » перечислил факторы, заметно повышающие риск болезни Альцгеймера. По его словам, вероятность заболевания существенно возрастает при ожирении, сердечно-сосудистых патологиях, диабете и нарушениях слуха.

К другим серьезным факторам он отнес черепно-мозговые травмы, депрессию, курение, злоупотребление алкоголем и недостаток физической активности. В группу повышенного риска также попадают люди старше 65 лет и те, у кого есть генетическая предрасположенность.

Для снижения риска врач рекомендовал высыпаться, регулярно двигаться и придерживаться MIND-диеты, в которую входят листовая зелень, ягоды, орехи, цельные злаки, оливковое масло, рыба, птица, бобовые и овощи. Кроме того, он подчеркнул важность социальных связей: регулярное общение с близкими, участие в общественной деятельности и новые знакомства стимулируют умственную активность и помогают поддерживать когнитивные способности.