Врач скорой помощи приобрел просторную квартиру по программе «Социальная ипотека»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло врачу скорой медицинской помощи Ивану Макаренко из подмосковного Домодедово купить просторную квартиру для своей многодетной семьи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Иван Макаренко работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», а его стаж уже больше 15 лет. По словам обладателя сертификата, стать медиком его «запрограммировала» мама.

«В молодости моя мама получила травму. Первой пришла на помощь бригада „скорой“. Эта история произвела на нее такое впечатление, что она постоянно настраивала меня на медицину. И я рад, что выбрал именно эту специальность», — рассказал он.

Супруга Ивана тоже врач — терапевт. У них подрастают трое детей. Переехать со съемного жилья в собственную квартиру семье помогла программа «Социальная ипотека». Макаренко отмечает, что и здесь не обошлось без медицинской темы.

Отмечается, что семье хотелось остаться в том районе, где жили, чтобы детям не пришлось менять школу. Подходящую просторную «двушку» продавала пара стоматологов. Ремонт уже сделан, удобная планировка, по площади вместе с балконом 72 квадратных метра.