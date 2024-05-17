Врач Солнцева объяснила связь клубники и омоложения

Врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что клубника помогает делать кожу моложе благодаря богатому содержанию ряда витаминов и микроэлементов.

В клубнике содержится витамин С +, медь, кобальт, калий и кремний, которые в сочетании дают эффект омоложения коже. По словам врача, съем 6-8 средних ягод можно получить суточную дозу витамина С, который участвует в синтезе коллагена. В этой ягоде на 20% больше этого элемента, чем в лимоне.

Кремний помогает укреплению связок и суставов, и также влияет на эластичность кожи. Влияет элемент на здоровье волос и ногтей. Вещество в том числе улучшает усвоения фосфора, магния и серы организмом.

Как подчеркнула Солнцева, чем больше в клубнике полифенолов, таких как антоциан, тем ярче плод. Вещества помогают иммунной системе, обмену веществ и работе кишечника. По сути антоцианы — это «еда» для микробиоты органа.

Самое интересное, что последние исследования подтверждают снижение риска развития болезни Альцгеймера при употреблении клубники. Риск снижается на 34% при включении в ежедневный рацион 100 г клубники. Эти данные еще будут проверять дополнительными исследованиями.

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