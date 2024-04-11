Врач Степаненко: вещества в трех типах таблеток повышают риск ДТП

Некоторые препараты способны оказывать на водителей непредсказуемый побочный эффект. Все из-за лекарственных веществ, которые на самом деле не советуют употреблять перед управлением транспортом. Об этом «Газете.ру» рассказал кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

Сами по себе таблетки по назначению не являются опасными и широко применяются в клинической практике. Однако бездумное употребление препаратов и изменение строгого режима приема могут сыграть злую шутку с водителями.

По словам Степаненко, чаще всего на реакцию и самочувствие непредсказуемо влияют вещества в анальгетиках, седативных и антигистаминных препаратах.

«...могут вызывать сонливость, замедленную реакцию и ухудшение внимания. Ряд лекарственных средств, использующихся при лечении кардиологической патологии, в редких случаях, также могут вызывать сонливость: пропранолол, метопролол, верапамил. и др.», — пояснил врач.

Большинство препаратов, если вызывают сонливость и другие побочные эффекты, пишут предупреждения в инструкции. Стоит внимательно относиться к рекомендации не садиться за руль, если это написано во вкладке к лекарствам. В противном случае водитель, устроивший ДТП, может быть наказан за прием таблеток, нарушающих концентрацию.

Отметим, что информация о таблетках и веществах указана для ознакомительного чтения. Изменение рациона, образа жизни и прием лекарств требует обязательной консультации со специалистом.

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