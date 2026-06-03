Врач Степанова назвала кофе и шоколад продуктами, которые чаще всего вызывают изжогу

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова в разговоре с « Лентой.ру » перечислила популярные продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу. По ее словам, одним из главных виновников являются кофе и шоколад.

Врач объяснила, что кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, и даже одна чашка, выпитая натощак, способна вызвать жжение у чувствительных людей. Декаф, по ее наблюдениям, действует мягче, но полностью проблему не снимает. В шоколаде же помимо кофеина содержится теобромин — вещество со схожим действием.

Степанова добавила, что вызвать изжогу может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. У людей, предрасположенных к изжоге, мята расслабляет пищеводный сфинктер, провоцируя неприятные ощущения. Кроме того, причиной проблемы нередко становится алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво: они увеличивают выработку соляной кислоты и замедляют опорожнение желудка. Спровоцировать жжение, по словам врача, способны и сладкие газированные напитки.