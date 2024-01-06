Врач Сурненкова считает, что в первую неделю после праздников нужно спать не менее десяти часов

По словам врача Татьяны Сурненковой, для того чтобы безболезненно выйти из режима новогодних праздников, следует правильно отдыхать и не возлагать на себя много задач в первую неделю. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что не следует рассчитывать на сверхпродуктивность с первого рабочего дня.

По мнению медика, перед выходом на работу следует сделать распорядок своего последнего выходного более похожим на обычный.

Она подчеркнула, что в первую неделю после каникул необходимо уделять на сон чуть больше девяти часов для большего объема энергии к возвращению в рабочий ритм.