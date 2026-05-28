Врач Уланкина объяснила, почему у здоровых людей возникает сухость во рту

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с « Лентой.ру » перечислила причины, по которым даже у совершенно здоровых людей может возникать ксеростомия — ощущение сухости во рту.

Одним из главных провокаторов этого состояния врач назвала избыток кофеина в рационе. По её словам, кофе и крепкий чай обладают мягким мочегонным действием: они ускоряют вывод жидкости через почки, что временно уменьшает общий объём воды в тканях. При злоупотреблении такими напитками и скудном питьевом режиме слюнные железы снижают выработку слюны. Однако этот механизм обратим — стоит восполнить водный баланс, и секреция возвращается к норме.

Ещё одной распространённой причиной Уланкина назвала ротовое дыхание во сне, а также слишком сухой воздух в спальне во время отопительного сезона. В подобных случаях проблему, по её заверению, легко решить с помощью увлажнителя и контроля за носовым дыханием.

Кроме того, спровоцировать ксеростомию могут некоторые лекарственные препараты — антигистаминные средства, диуретики и отдельные антидепрессанты. Медик подчеркнула: это ожидаемая фармакологическая реакция, а не самостоятельная болезнь. Отмена или замена препарата под контролем лечащего врача убирает неприятный симптом без дополнительной терапии.