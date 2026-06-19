Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT развеяла популярный медицинский миф о том, что промокший под дождем человек обязательно заболеет. По словам специалиста, дождь сам по себе не вызывает инфекционные заболевания — их провоцируют вирусы и бактерии. Для развития болезни необходим прямой контакт с возбудителем: риновирусом, вирусом гриппа или другими патогенами.

Однако переохлаждение, которое может случиться во время прогулки под ливнем, создает благоприятные условия для болезни, если возбудитель уже присутствует в организме или попадает в него. Низкая температура воздействует на слизистую носа, нарушая механизмы подавления размножения вирусов. Кроме того, респираторные вирусы, включая риновирусы и некоторые коронавирусы, активнее размножаются именно при температуре около 33 градусов — характерной для полости носа и более прохладной по сравнению с температурой тела. Попадая в более теплую среду, например в нижние дыхательные пути, вирус размножается хуже, что ограничивает распространение инфекции.

Как заключила Уланкина, дождь не становится причиной болезни, но может выступать внешним фактором, способствующим переохлаждению, особенно у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Именно сочетание ослабленного местного иммунитета и благоприятной для патогена температуры объясняет связь между холодным ливнем и возможным развитием респираторного заболевания.