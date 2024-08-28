Врач-уролог Воскресенской больницы признан «Лучшим хирургом» на Всероссийском конкурсе

Заведующий урологическим отделением, врач-уролог Воскресенской больницы Дмитрий Андреевич Кисляков на региональном этапе Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием одержал победу в номинации «Лучший хирург».

Кандидат медицинских наук и хирург Дмитрий Андреевич — специалист с большим опытом работы. С момента окончания Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова прошло 17 лет. Все эти годы доктор оказывал профессиональную помощь людям. Он регулярно повышал уровень квалификации. Сначала поступил в ординатуру по специальности «Урология» в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, затем — в аспирантуру.

Впервые Всероссийский конкурс провели в 2001 году. Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В нынешнем году более 2000 специалистов подали заявки на участие в конкурсе. Воскресенский врач доказал уровень высокого профессионализма и достойно представил честь муниципалитета.