Врач в Австралии спасла артиста: Винокур рассказал, как мгновенно бросил курить

Народный юморист Владимир Винокур в беседе с Общественной службой новостей поделился личной историей избавления от никотиновой зависимости. Решающим моментом стал визит в Австралию, где артист попал в больницу с отеком горла и сильным кашлем, а местный врач предупредила: если не бросить курить, следующая остановка — онкология. С тех пор Винокур не взял в рот ни одной сигареты, а когда однажды увидел себя курящим во сне, проснулся в отвращении.

Многие артисты годами пытаются победить вредные привычки, но не каждому удается найти действительно действенный способ. Владимиру Винокуру помог случай. Прилетев на гастроли в Австралию, он внезапно потерял голос — отек в горле и мучительный кашель не давали говорить. Концерт оказался под угрозой, а самого юмориста срочно госпитализировали. Осмотревшая его врач не стала смягчать диагноз: при сохранении привычки почти неминуемо развитие рака.

Услышанное подействовало безотказно. Винокур тут же выбросил пачку и с того момента, по его собственному признанию, даже не вспоминал о курении. Единственное исключение случилось во сне — ему приснилось, что он затягивается, но артист проснулся в таком омерзении, что его едва не вырвало.

Юморист назвал эту зависимость одной из самых губительных на Земле, поставив ее в один ряд с игроманией и злоупотреблением алкоголем. Сегодня он уверен: иногда для отказа от вредной привычки достаточно одного резкого и честного предупреждения, даже если оно звучит на другом конце света.