Врач Васильева предостерегла от питья воды в вечернее время

Врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева в беседе с «Газетой.ру» рассказала, почему воду нежелательно употреблять поздним вечером и как это влияет на здоровье и внешность.

Как напомнила врач, вечернее питье может приводить к утренним отекам. По ее словам, нежелательно пить воду после 19:30 и позже. Это чревато опухшим лицом и лишней нагрузкой на организм. Если отеки появляются и без вечерней воды, то стоит обратиться к врачу.

Васильева также посоветовала всегда держать наготове в холодильнике столовые ложки. Утром ими можно осторожно пройтись по лицу и в зоне под глазами, чтобы создать небольшой спазм и сузить сосуды. Это избавляет и от покраснений, и от припухлостей. Эффективнее сочетать такой массаж с противоотечными мазями: их нужно нанести на все лицо, кроме зоны под глазами.

Однако врач предостерегла от частого использования этого способа, так как это сильно охлаждает кожу и сосуды, что на регулярной основе вредно.

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