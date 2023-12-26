Врач Зайцев предупредил о губительных последствиях самолечения детей

Часто родители лечат детей с помощью лекарств из домашней аптечки, что врачи крайне не рекомендуют делать. Это может привести к осложнениям и даже летальному исходу.

В России уже известен случай смерти маленькой девочки после использования капель для носа без назначения врача. Ребенок скончался от токсического поражения и кровоизлияния в мозг. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru напомнил, почему еще самолечение детей — это плохая идея.

Как уточняет врач, дело не в плохом составе лекарств, а в том, что родители неправильно подбирают дозировку. Капли и сиропы с высокой концентрацией лечащих веществ могут оказаться для неокрепшего организма смертельными. Опасно использовать препарат, не ведя счет каплям и ложкам.

По словам Зайцева, терапия домашнего толка может затянуться. Однако есть и другие случаи: симптомы у ребенка быстро отступают, и родители перестают его лечить. Это большая ошибка, так как болезнь на самом деле не уходит, а протекает скрытно. Все сроки лечения точно определяет только врач, как и назначает препараты.

Но главная опасность самолечения детей в том, что неподходящие лекарства губят их иммунитет. Он становится более устойчивым к веществам, которые должны помогать справляться с инфекциями. В дальнейшем юному пациенту могут не помочь даже назначенные врачом препараты, так как родители «залечили» его дома.