Daily Beast: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется

Созданный на случай смерти британского короля Карла III план «Менайский мост» обновляется на постоянной основе правительством королевства. Соответствующее заявление сделали авторы издания Daily Beast со ссылкой на источники.

Как сообщил собеседник издания, приближенный к королевскому дворцу, на текущий момент с планов «стряхнули пыль» и активно обновляют. Источник подчеркнул, что это ожидаемо, учитывая, что у монарха был обнаружен рак.

Как заявил второй источник, в данном плане также учитывается опыт похорон прошлой королевы государства – Елизаветы II. Чиновники регулярно анализируют, что было сделано правильно, а что можно следует исправить в следующий раз.

По словам военного источника издания, в факте такого пересмотра не стоит искать чего-то особенного. Он заявил, что серьезные планы похорон Карла начались сразу же после смерти Елизаветы.

Ранее сообщалось, что информация о кончине Карла III оказалась фейком.